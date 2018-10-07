وأوضحت في تصريح صحافي أدلت به في مدينة ليون الفرنسية، الأحد، إن زوجها وجه إليها رسالة عبر موقع للتواصل الاجتماعي في 25 سبتمبر، يوم سفره إلى الصين، جاء فيها "توقعي اتصالا مني".

وقالت إنها تلقت رسالة ثانية تتضمن "صورة سكين"، وأضافت بعد أن تلت بيانا مكتوبا: "أنا لا أعرف بالتأكيد ما الذي حصل له".

وطلبت الإنتربول، السبت، من بكين معلومات عن رئيسها، الذي اختفت آثاره أثناء زيارة إلى الصين.

وذكرت المنظمة، ومقرها مدينة ليون الفرنسية، في بيان مقتضب "إنها تتطلع إلى رد رسمي من السلطات الصينية لتبديد المخاوف بشأن سلامة الرئيس".

ولزمت السلطات الصينية الصمت، بشأن اختفاء مينغ، وبحسب ما أوردت صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ، الجمعة، فإن مينغ موضع تحقيق في الصين، وقد تكون السلطات "اقتادته حال هبوطه" في المطار، لأسباب لا تزال غامضة.