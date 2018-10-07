فقد تسبب اصطدام السيارتين في مقتل 20 شخصا على الأقل في منطقة شوهاري بولاية نيويورك الأميركية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن الحادث وقع على بعد نحو 170 ميلا إلى الشمال من مدينة نيويورك، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن تقارير محلية، أن إحدى السيارتين كانت ليموزين وتقل أفراد حفل زفاف.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات الحادث، كما لم تعلن الشرطة عن أي تفاصيل.