وكتب ماتيو سالفيني في تغريدة على موقع تويتر: "سوف نغلق المطارات مثلما أغلقنا الموانئ".

ومنذ تولي سالفيني منصب وزير الداخلية في يونيو الماضي، منعت الحكومة الإيطالية سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها جماعات إنسانية من الرسو في الموانئ الإيطالية.

وكانت تقارير إخبارية إيطالية قد ذكرت أن برلين تخطط لنقل عدد من المهاجرين على متن رحلات جوية من ألمانيا إلى إيطاليا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي مراجعة طلبات اللجوء في البلاد التي وصل إليها طالبو اللجوء أولا، والتي غالبا ما تكون إيطاليا بسبب موقعها.

وبحسب ما نقلت الأسوشيتد برس، لم يؤكد مسؤولو إيطاليا أو ألمانيا التخطيط لمثل تلك الرحلات.