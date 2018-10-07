وأجلت السلطات 300 شخص كإجراء احترازي من موقع للتخييم في المنطقة خلال الليل، إضافة إلى ما يقرب من 50 من سكان قرى قريبة.

ويشارك ما يزيد على 700 رجل إطفاء، مدعومين بست طائرات، في مكافحة الحرائق المستعرة في التلال المحيطة بمنتجعي كاسكايس وسنترا على بعد نحو 40 كيلومترا من لشبونة.

وأكدت وكالة الحماية المدنية البرتغالية أن الحريق، الذى اندلع الليلة الماضية في أحد المتنزهات الوطنية واستعر بفعل رياح قوية وطقس حار بدرجة غير معتادة، أدى إلى إصابة 18 شخصا، أغلبهم من رجال الإطفاء، بجروح طفيفة بسبب الحريق.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في موجز صحفي: "لا تزال هناك جبهتان نشطتان بما يشعرنا بالقلق"، موضحا أن الطائرات التي تضخ المياه، بالإضافة إلى تحسن الطقس ساعدا في السيطرة على ألسنة اللهب بعد ليلة صعبة، وفقا لرويترز.

يذكر أن حرائق الغابات في البرتغال تشتعل بشكل روتيني في مساحات شاسعة من الغابات كل عام، وكانت حرائق الغابات العام الماضي الأكثر فتكا في تاريخا، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 114 شخصا.

وفرضت الحكومة البرتغالية هذا العام سلسلة إجراءات وقائية ورقابية في مسعى لعدم تكرار المأساة والتقليل من حالات الوفيات بفعل الحرائق، كما وظفت المئات من رجال الإطفاء للمساعدة في عمليات إطفاء الحرائق.