وأعلنت وزارة الصحة العدد الرسمي المحدث للضحايا، الأحد، لحادث السبت في قرية مبوبا القريبة من مدينة كيسانتو، وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة كينشاسا.

وأظهرت لقطات فيديو مروعة لآثار الحريق على الشاحنتين بعدما خمدت النيران، فيما نقلت صور أخرى حروقا تبدو خطيرة لعدد من المصابين في مستشفى.

وقال شهود عيان إن القرويين هرعوا لجمع الوقود المتسرب من المركبتين عندما اندلع حريق، انتشر بسرعة إلى البيوت المجاورة.

وقالت الوزارة إن 20 شخصا لقوا حتفهم على الفور، وإن أكثر من 100 نقلوا إلى مستشفى، فيما أكدت مصادر محلية ارتفاع عدد القتلى إلى 50 في وقت لاحق.

وأعلن الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا، السبت، ثلاثة أيام من الحداد الوطني، كما أطلق تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.