وأوضحت ميلانيا ترامب إن رسالة جولتها التي شملت غانا ومالاوي كينيا ومصر هي أن تظهر للعالم "نحن مهتمون".

ونقلت رويترز عن عارضة الأزياء السابقة إنها لا تتفق دائما مع تغريدات زوجها على تويتر، وأنها تشاركه آراءها مباشرة حتى على الرغم من عدم استماعه دائما لنصيحتها.

وكانت تلك أول جولة رئيسية تقوم بها ميلانيا في الخارج بمفردها، كما كانت من المرات النادرة التي ترد فيها على أسئلة للصحفيين في موضوعات شتى.

وأشادت ميلانيا التي كانت تتحدث في القاهرة آخر محطة لها في جولتها ببريت كافانو الذي اختاره ترامب لعضوية المحكمة العليا، وقالت إنها سعيدة لحصول كافانو والسيدة التي كانت تتهمه على فرصة لسماعهما في أعقاب إدعاءات الاعتداء الجنسي قبل تصديق مجلس الشيوخ السبت على تعيينه.

وقالت ميلانيا "إنني سعيدة بأنه تم الاستماع للدكتورة فورد. إنني سعيدة للاستماع للقاضي كافانو"، وذلك في إشارة إلى أستاذة علم النفس كريستين بلاسي فورد التي اتهمت كافانو بالاعتداء عليهاجنسيا.

ولدى سؤالها عن خياراتها بشأن ملابسها، انتقدت ميلانيا حقيقة اجتذاب ملابسها اهتماما أكبر من عملها بشأن قضايا الأطفال.

وقالت قبل أن تقف لالتقاط صور لها أمام بعض من أعظم المعالم المصرية "أتمنى أن يركز الناس على ما أفعله وليس على ما أرتديه".