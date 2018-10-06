وأضافت الوزارة في بيان أن العملية التي شملت 7 أقاليم جاءت بهدف منع هجمات محتملة في الذكرى السنوية الرابعة لاحتجاجات للأكراد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في أنحاء البلاد.

كانت المظاهرات التي جرت في السادس والسابع من أكتوبر عام 2014 قد اندلعت بسبب مطالبة الأكراد للحكومة بعمل المزيد لحماية بلدة كوباني الكردية السورية من مسلحي تنظيم داعش.

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية في عام 1984، فيما تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا الحزب جماعة إرهابية.

وتصاعد العنف في جنوب شرق تركيا، الذي تسكنه أغلبية كردية منذ انهيار وقف لإطلاق النار في عام 2015.

وقالت مصادر أمنية إن 7 جنود أتراك قتلوا وأصيب 3 آخرون، الأربعاء، بعد أن فجر مسلحون أكراد قنبلة على الطريق في إقليم بطمان الواقع بجنوب شرق البلاد.

وشنت تركيا في الشهور الأخيرة ضربات أيضا استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، لا سيما في معقله بجبال قنديل، وهددت كذلك بشن هجوم بري.