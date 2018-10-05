ونال القاضي كافانو في التصويت الأولي 51 صوتا مقابل معارضة 49.

وكانت السناتورة الجمهورية ليزا موركوسكي صوتت ضد تثبيت ترشيح كافانو للمحكمة العليا في هذا الاقتراع الأولي، الذي يعتبر مؤشرا للتصويت النهائي الذي سيجرى السبت.

ويتعين أن يفوز كافانو بأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي يتألف من 100 مقعد، من أجل إقرار ترشيحه. ومن المتوقع أن يدعمه معظم الجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية بسيطة في المجلس.

وللجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ بهامش 51 مقعدا مقابل 49 مقعدا.

وكان آلاف المحتجين المناهضين لكافانو احتشدوا أمام المحكمة العليا، ماء الخميس، ودخلوا مبنى تابعا لمجلس الشيوخ، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات منها "صدِّقوا الضحايا". وألقي القبض على مئات المتظاهرين، ومن بينهم الممثلة إيمي شومر.

يذكر أن الرئيس ترامب رشح كافانو في التاسع من يوليو ليكون قاضيا بالمحكمة العليا، محل القاضي أنتوني كنيدي الذي قرر التقاعد.

ويواجه كافانو اتهامات بسوء السلوك الجنسي، بعد أن زعمت امرأة أنه اعتدى جنسيا عليا قبل 36 عاما، وهو الأمر الذي ينفيه القاضي.