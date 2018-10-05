وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا شون يينغ، في بيان: "ندعو الولايات المتحدة إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبته، وإلى التوقّف عن اتهام الصين بلا أساس وتشويه سمعتها والإضرار بمصالح الصين وبالعلاقات الصينية الأميركية".

واتهم بنس الصين، الخميس، بممارسة العدوان في مجالات عدة بينها الأمن والتجارة، وصوّر الصين على أنها طرف شرير يتدخل في الانتخابات الأميركية.

وفي تأكيد لفكرة أطلقها أولا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، اتهم بنس الصين ببذل "مساع غير مسبوقة للتأثير على الرأي العام الأميركي" قبل انتخابات منتصف الولاية المهمة في السادس من نوفمبر.

وقال بنس في كلمة في معهد هدسون المحافظ في واشنطن: "أقولها صراحةً: إنّ رئاسة الرئيس (دونالد) ترامب ناجحة. الصين تريد رئيسا أميركيا غيره".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الصين تتدخل في الديمقراطية الأميركية".

ويأتي هجوم الإدارة الأميركية على الصين، بينما يجري تحقيق في ما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع روسيا لترجيح كفة انتخابات الرئاسة لصالحه في 2016.