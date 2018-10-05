وفي مؤتمر بمركز أبحاث معهد هيوستن، قال بنس: "إن الصين تستخدم نفوذها بطرق استباقية وقسرية للتدخل في السياسات الداخلية وسياسات الولايات المتحدة"، مضيفا أن الصين "تريد رئيسا أميركيا مختلفا"، وفق ما نقلت أسوشيتد برس.



كما اتهم بنس الصين باستهداف "صناعات ودول يمكن أن تلعب دورا مهما في انتخابات 2018"، فيما ترد على رسوم ترامب التجارية الحمائية التي فرضها على الصين.



وتابع: "في تقدير المرء، أكثر من 80 بالمائة من الولايات الأميركية المستهدفة من الصين صوتت لصالح ترامب في 2016، الآن تريد الصين قلب هؤلاء الناخبين على إدارتنا".



وجاء خطاب بنس بعد أسبوع من اتهام ترامب للصين خلال اجتماع لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، بالتدخل في الانتخابات الأميركية لمساعدة منافسيه الديمقراطيين، قائلا: "للأسف، وجدنا أن الصين تحاول التدخل في انتخابات 2018 المقبلة لدينا. إنهم لا يريدونني، أو لا يريدوننا، أن نفوز لأنني أول رئيس على الإطلاق يتحدى الصين في التجارة".