وأضاف دوتيرتي في خطاب في مانيلا، إنه خضع لمنظار داخلي وآخر في القولون منذ 3 أسابيع مضت، لكن طبيبه نصحه هذا الأسبوع بإعادة الاختبارات، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".



وقال الرئيس، البالغ من العمر 73 عاما، أمام مجموعة من خريجي الأكاديمية العسكرية: "لا أعرف أين أنا جسديا الآن، لكن علي الانتظار لمعرفة ذلك. لكنني أقول لكم إنه إذا كان سرطانا، فهو سرطان".

وبشأن استمراره في حكم الفلبين، قال دوتيرتي "إذا ما كان من المرحلة الثالثة التي لا علاج لها، فإنني لن أطيق الألم في هذا المنصب أو في مكان غيره".

وكان المتحدث الرئاسي في الفلبين، هاري روكي، قد قال صباح الخميس إن الرئيس دوتيرتي بحالة صحية جيدة وأنه لو أصيب بمرض خطير فإنه سيعلن أمام العامة عن ذلك.