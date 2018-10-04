وأوضح المتحدث باسم الشرطة في ولاية قندهار جنوبي البلاد، ضياء دوراني، أن امرأتين لقيتا حتفهما وأصيب 16 آخرون عندما اصطدمت عربتهم بقنبلة على جانب الطريق بعد ظهر الخميس في منطقة زهاري.

وأضاف أن 14 من بين 16 مدنيا مصابا هم من النساء، وفق ما مانقلت الأسوشيتد برس.

من جانبه، قال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار شرقي البلاد، عطا الله خوجياني، إن انفجار قنبلة بالقرب من مكتب منظمة غير حكومية قتل شخصين وأصاب 7 آخرين بجروح.

وفي العاصمة كابول، قتل شخص عندما انفجرت قنبلة جرى تثبيتها في سيارة، حسبما قال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، مضيفا أن شخصا آخر أصيب بجروح، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.