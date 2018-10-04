وذكر مكتب الحاكم في بيان أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني فجروا العبوة الناسفة أثناء مرور قافلة عسكرية في منطقة جرجوس في الإقليم.

وأضاف أن الجيش بدأ عملية للقبض على الجناة.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، تمردا على الدولة منذ الثمانينيات.

وتفاقم العنف في جنوب شرقي البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية منذ انهيار وقف لإطلاق النار في 2015.

ومن ناحية أخرى قال الجيش التركي إن 13 من مسلحي الجماعة قتلوا في غارات جوية بمنطقتي أفاسين-باسيان وزاب بشمال العراق، وفي إقليم سيرت بجنوب شرق تركيا، في ضربات جوية خلال اليومين الماضيين.