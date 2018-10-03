وتحدث بومبيو أمام الصحفيين في وزارة الخارجية، قائلا: "إيران هي مصدر التهديد الحالي للأميركيين في العراق. مخابراتنا قوية في هذا الصدد وبوسعنا رؤية يد الخميني وتابعيه تدعم هذه الهجمات على الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



ووصف وزير الخارجية الأميركي، الأربعاء، قرار محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات على طهران، بأنه يشكل "هزيمة لإيران"، رغم أنها أمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع الإنسانية.



وأوضح المسؤول الأميركي أن بلاده سبق أن اتخذت تدابير لعدم المساس بحاجات الإيرانيين الإنسانية وأن القرار "رفض بشكل قاطع كل طلبات إيران التي لا أساس لها" لرفع العقوبات الأميركية في شكل شامل.

وأعلن أيضا أن الولايات المتحدة أنهت "معاهدة الصداقة" التي وقعت عام 1955 مع إيران، والتي استندت إليها محكمة العدل لتبرير قرارها.