وكانت هذه أول مرة يدين فيها بوتن بشكل مباشر سكريبال، الذي قضى أسابيع في المستشفى مع ابنته بعد أن تم تسميمهما في مدينة سالزبوري في مارس الماضي.

وقد وجهت بريطانيا اللوم بشكل مباشر إلى روسيا بشأن الحادث، لكن موسكو نفت أي دور لها في الهجوم.

وردا على سؤال حول العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الهجوم، وصف بوتن الجاسوس السابق بأنه "مجرد شخص خسيس خان بلاده".

وكرر بوتن تصريحات روسيا بأنها لا علاقة لها بحادث التسميم، مشيرا إلى أن العميل السابق "لم يكن في دائرة اهتمام الكرملين منذ محاكمته في روسيا واستبداله في صفقة تبادل جواسيس عام 2010".

وقال خلال حلقة نقاش في منتدى للطاقة: "تم القبض عليه ومعاقبته وأمضى خمس سنوات في السجن. وسمحنا له بالرحيل. هذا ما في الأمر".

واتهمت بريطانيا رجلين روسيين بتسميم الجاسوس الشهر الماضي. وقال بوتن إن الرجلين مدنيان ولم يفعلا أي شيء إجرامي، وحثهما على التحدث إلى وسائل الإعلام.

ثم ظهر الاثنان على قناة تلفزيونية روسية، وقالا إنهما زارا سالزبوري بغرض السياحة وأنكرا أي تورط لهما في الهجوم.