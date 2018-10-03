واعتبر ترامب "أنها مرحلة بالفعل مرعبة للشبان في أميركا، يمكن أن تكون مذنبا بشأن امر لا ذنب لك فيه". وأضاف "إنها بالفعل مرحلة صعبة"، معتبرا ان قرينة البراءة لا تحترم في الكثير من الحالات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله "طوال حياتي وأنا أسمع أن المرء يبقى بريئا ما دام لم يدن، أما اليوم فإنك تكون مذنبا ما دمت لم تؤكد براءتك".

ويواجه القاضي كافانو تهمة بالاعتداء الجنسي خلال سهرة في واشنطن مطلع الثمانينات، عندما كان لا يزال مراهقا. وينفي القاضي بشدة هذه التهمة.

وأضاف ترامب متحدثا عن كافانو "أنه شخص يتمتع بخصال كثيرة، وهو قاض كبير يقاتل اليوم دفاعا عن سمعته ومن أجل عائلته".

وردا على سؤال حول نتيجة التصويت المتوقع في الكونغرس لتثبيت اختيار هذا القاضي في المحكمة العليا، قال ترامب "الامر مرتبط بما ستجده إف بي آي، إنهم يعملون بلا كلل وسنرى لاحقا".

وتحت ضغط الديموقراطيين ومجموعة من الجمهوريين أمر ترامب مكتب التحقيقات الفدرالي ب"إجراء تحقيق إضافي" حول القاضي كافانو.