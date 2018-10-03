وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون "قبل استقالة جيرار كولومب، وطلب من رئيس الوزراء تولي حقيبته بالوكالة بانتظار تعيين خلَف له".

ونقلت "فرانس برس عن البيان إنه بهذا الترتيب فإن "مجلس الوزراء" سيلتئم الأربعاء اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً (08,00 ت غ) و"الحكومة قائمة بكامل أعضائها".

وكولومب الذي كان ثاني أهم مسؤول في الحكومة الفرنسية بعد رئيسها إدوار فيليب قدم استقالته إلى ماكرون الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، لكي "يعود إلى ليون" التي يطمح لاستعادة منصبه القديم فيها رئيساً لبلديتها.

وكان كولومب قدم الإثنين استقالته إلى ماكرون لكن الأخير رفضها.