وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الثلاثاء، إن إعلان نهاية الحرب الكورية، التي دارت بين 1950 و1953 "لا يمكن أن يكون ورقة مساومة"، من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وأشارت إلى أن الدولة "لن تأمل ذلك كثيرا"، إذا لم تكن الولايات المتحدة تريد نهاية الحرب التي لا تزال مستمرة من الناحية العملية إذ انتهت المواجهة في 1953 باتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد عبر في بيان مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن في قمتهما في بيونغيانغ، الشهرالماضي، عن استعداده "لتفكيك دائم" لمجمع يونجبيون النووي، إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا.

وقال رئيس كوريا الجنوبية إن هذا سيشمل إعلانا بنهاية رسمية للحرب.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في تعليق، الثلاثاء، إن إعلان نهاية الحرب كان ينبغي أن "يُحل قبل نحو 50 عاما" ووصفه بأنه "العملية الأساسية من أجل إقامة علاقات جديدة وسلام بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة" في شبه الجزيرة الكورية "والتي التزمت بها الولايات المتحدة".



