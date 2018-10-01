وأبلغ جيمس منداي إينوكا، مفوض الشرطة في ياميبو، رويترز، بأن ستة من المصابين في حالة حرجة وبأنه تم إجلاؤهم إلى العاصمة جوبا لتلقي العلاج.

وقال إينوكا إن الانفجار وقع في نحو الساعة 11 من مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، عندما ألقى شخص "قنبلة يدوية على الملهى حيث كان 500 شخص يرقصون... عثرنا على أربعة قتلى في الحال".

وأضاف أن عدد القتلى زاد إلى عشرة بحلول اليوم الاثنين، بينما أصيب عشرات آخرون.

وأفاد بأن الحادث لا علاقة له بالحرب الأهلية التي تعصف بجنوب السودان منذ 2013. وقال "إنه عمل إجرامي معزول وسيمثل المجرم للمحاكمة".

وقتل ما لا يقل عن 190 ألف شخص منذ بدء الصراع.

ووقع الطرفان المتحاربان الشهر الماضي اتفاقا من المتوقع أن ينهي القتال ويعيد قدرا من النظام والأمن إلى الدولة الأفريقية.