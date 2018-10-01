وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، للجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين في جنيف، إن "نحو 5 آلاف شخص يغادرون فنزويلا الآن يوميا - في أكبر حركة سكان في أميركا اللاتينية في التاريخ الحديث".

وتابع أنّ تبني "نهج غير سياسي وإنساني يعد أساسيا لمساعدة الدول في استقبال الأعداد المتزايدة منهم (المهاجرون)".

واستنادا إلى بيانات حكومية، قال الناطق باسم مفوضية شؤون اللاجئين، ويليام سبيندلر، إن 1.9 مليون شخص غادروا البلاد منذ العام 2015 وهو ما يمثل زيادة عن الرقم السابق البالغ 1.6 مليون شخص، في حين يعيش 2.6 مليون فنزويلي الآن في الخارج.

والأسبوع الماضي، دعت كولومبيا، التي استقبلت أكثر من مليون مهاجر فنزويلي، إلى تحرك إقليمي لمواجهة هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها تكلفها نحو 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 1.5 مليار دولار.

وأشاد غراندي بدول أميركا اللاتينية على مواصلتها فتح حدودها في وجه المهاجرين الفنزويليين.

وبعد أن قال إن الجهود الإقليمية تحتاج إلى مزيد من "التكامل"، أقر أن هذه الدول تحتاج لمزيد من الدعم.

وشهد الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي عرف مرحلة بحبوحة ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تدهورا كبيرا بدءا من العام 2014 مع الهبوط الشديد في أسعار النفط.

وتواجه البلاد عاما رابعا من الركود الاقتصادي، فيما يتوقع أن يصل التضخم إلى مليون بالمئة هذا العام. ويبلغ العجز 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياطي النقد 9 مليارات دولار.

ويعاني السكان في فنزويلا من نقص في المواد الأساسية خصوصا الأدوية والمنتجات الغذائية، فيما تواجه الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه والنقل تقريبا شللا تاما.

وفرضت الولايات المتحدة عددا من العقوبات على حكومة الرئيس، نيكولاس مادورو، بسبب قمعها للمعارضة وتضييقها الخناق على الحقوق المدنية.