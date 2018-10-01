وكشفت حركة إنقاذ أزواد، وهي مجموعة مسلحة قوامها الطوارق تحارب المتطرفين في هذه المنطقة، في بيان، "حصيلة وقتية" من "سبعة مدنيين قتلوا بينهم مسن" في هجوم السبت على بلدة امالولو.

وقال عضو في المجلس المحلي لفرانس برس "الجمعة والسبت قتل مسلحون 25 مدنيا من الطوارق على الأقل في أمالولو. وأصيب خمسة مدنيين بجروح".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن المهاجمين الذين قدموا على دراجات نارية "أطلقوا النار على كافة السكان دون تمييز، وقد أخفوا وجوههم بعمائم".

وبحسب مصدر أمني مالي، فإن "المهاجمين قتلوا 25 مدنيا على الأقل وكانت لديهم خطة هجوم".

وأوضح نائب آخر، أن القتلى ينتمون "جميعهم تقريبا لقبيلة طوارق واحدة" وتم دفنهم من أقاربهم.