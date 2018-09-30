وقال المصدر إن الاعتراض حدث يوم 21 مارس في مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو معبر دولي تمر منه أكثر من ثلث صادرات العالم من النفط، التي تنقل عبر البحار يوميا.

وأوضح أن الفيديو، الذي يظهر عدة زوارق إيرانية تقترب من حاملة طائرات أميركية، تم بثه يوم السبت كجزء من فيلم وثائقي.

وطالب الإيرانيون، عبر الاتصالات اللاسلكية، من الأميركيين بالبقاء "في وضعية واضحة"، محذرين إياهم من استخدام القوة أو التهديد بأي شكل من الأشكال.

ومن المرجح أن يكون نشر هذه اللقطات، في هذا الوقت بالتحديد، بمثابة "إظهار للقوة"، في وقت تنتظر فيه البلاد عقوبات أميركية جديدة، من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر القادم.

ولم يصدر أي تعليق فوري من البحرية الأميركية.

وكانت المضايقات الإيرانية للسفن الأميركية أمرا معتادا خلال السنوات الماضية، لكنها انخفضت بشكل كبير بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2016، قبل أن تتوقف تماما بحلول عام 2018.