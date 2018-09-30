وألقت مجموعة من المتظاهرين المقنعين المؤيدين للانفصال، بيضا ومسحوقا ملونا على رجال الشرطة، الذين اصطفوا لسد الطريق أمامهم، مما أثار سحبا داكنة من الغبار في الشوارع التي غالبا ما يرتادها السياح.

وحدثت مشاجرات أيضا مساء السبت واستخدمت الشرطة الهراوات لاحتواء الاشتباكات.

ورددت جماعات مؤيدة للاستقلال هتافات مثل "لن ننسى، لن نصفح" وواجهت محتجين معارضين للاستقلال والذين هتفوا "تحيا إسبانيا".

وتلقى 14 شخصا العلاج بعدما أصيبوا بجروح طفيفة خلال الاحتجاجات، وفقا لما أشارت إليه صحف محلية.

ولا تزال التوترات شديدة في المنطقة بعد عام من الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر تشرين الأول والذي اعتبرته مدريد غير قانوني لكن الانفصاليين في كتالونيا احتفلوا به.