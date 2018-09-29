وأطلقت وسائل الاعلام تسمية "زوربا" على هذا الاعصار، الذي وصل بعيد ظهر السبت الى جنوب غرب اليونان، وخصوصا إلى جزيرة سيتيري وبلدة كالاماتا في شبه جزيرة البيلوبونيز.

ويتوقع أن يواصل الاعصار طريقه باتجاه الشرق خلال النهار، ليصل الى أثينا ومنطقتها وأرخبيل السيكلاد.

وشهدت مناطق عدة انقطاعا في التيار الكهربائي، كما خفت الحركة على الطرقات في المناطق التي مسها الاعصار، في حين أوقعت الرياح أضرارا في منشآت الشواطئ والمباني القريبة من البحر.

لكن الاعصار لم يوقع أضرارا كبيرة بعيد الظهر. وتوقعت هيئة الأرصاد تراجع قوة "زوربا"، لتصل سرعة الرياح الى 100 كلم في الساعة.

وعقب اجتماع أزمة، مساء الجمعة، تم إعلان "حالة طوارئ" في المناطق المعنية "لضمان الاستعداد الأقصى لأجهزة الدولة"، بحسب ما أفاد الأمين العام للحماية المدنية، يانيس تافيليس.

وتم تعليق كافة الرحلات البحرية بين الجزر اليونانية نهار السبت، على غرار ما حدث الأربعاء والخميس أثناء موجة أحوال جوية سيئة أولى.

وظاهرة هذا الإعصار المتوسطي قليلة الحدوث، وهي عبارة عن منخفض جوي ضخم، يمكن أن يتشكل حين يكون البحر في أعلى درجات حرارته مما يسبب عواصف وأمطارا غزيرة.

ويمكن أن يتكثف حدوث هذه الظواهر الجوية مع ارتفاع مستوى حرارة البحار الناجم عن التغير المناخي، بحسب الخبراء.