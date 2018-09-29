ونقلت صحيفة "أحوال" التركية، السبت، عن الرئيس التركي قوله، إن اجتماعه مع ترامب، الأربعاء، "كان لقاء قصيرا، ولم أحضر مأدبة ترامب في المساء لتفادي أن أكون جزءا من صورة عائلية".

لكن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية نشر على حسابه في تويتر صورا جمعت أردوغان مع ترامب وزوجته، قبل خطاب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي.

وقال أردوغان عقب هذا اللقاء: "لقد كان مجرد لقاء قصير، مثل دردشة قصيرة. كان هؤلاء الأشخاص في الإدارة الأميركية معه. أعني مايك بنس (نائب الرئيس الأميركي) ومايك بومبيو (وزير الخارجية)".

وجاء أردوغان على ذكر بنس لأن الحكومة التركية تتهم الأعضاء الإنجيليين في إدارة ترامب، لا سيما نائب الرئيس بنس، بالوقوف وراء الخلاف الدبلوماسي الأخير بين واشنطن وأنقرة بشأن احتجاز الأخيرة للقس الأميركي أندرو برنسون.

ونقلت الصحيفة عن أردوعان قوله: "قال لي (ترامب) أراك لاحقا، لكنني لم أحضر مأدبته في المساء. كما تعلمون، يتم التقاط صور عائلية خلال تلك الأحداث".