وقالت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في بيان إنها ستطلب "إجراء تحقيق" حول كافانو سيكون "مقتصرا على الاتهامات الموثوقة" الموجّهة إليه وهو الأمر الذي "لن يتطلب أكثر من أسبوع"، وسيؤجل بالتالي التصويت النهائي حول تثبيت كافانو في المحكمة العليا.

وفي وقت سابق الجمعة، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إف بي آي" بإجراء مزيد من التحقيقات حول مرشحه للمحكمة العليا المتهم بتجاوزات جنسية، مشيرا إلى أن هذه التحقيقات يجب أن تنتهي في أقل من أسبوع.

وقال ترامب في بيان "لقد أمرت مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بإجراء مزيد من التحقيقات لتحديث ملف القاضي كافانو".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله "كما طلب مجلس الشيوخ، يجب أن يكون هذا التحديث محدودا في نطاقه، وأن يتم استكماله في أقل من أسبوع واحد".