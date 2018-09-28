وقالت الشرطة الدنماركية، إن جزيرة زيلاند شرقي البلاد، حيث توجد العاصمة كوبنهاغن، قد تم عزلها، مشيرة إلى إطلاق "عملية كبيرة للشرطة"، دون تقديم أي تفاصيل عن العملية أو الجريمة التي ارتكبتها الخلية.

وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن سيارة فولفو سوداء مسجلة في السويد، وثلاثة أشخاص على صلة بجريمة خطيرة، في إطار عملية أمنية كبيرة.

وفي وقت سابق أغلقت الشرطة لفترة وجيزة جسرين رئيسيين أمام حركة المرور، كما أغلقت محطة السكة الحديدية الرئيسية في كوبنهاغن، وأوقفت خدمة العبارات من الدنمارك إلى السويد وألمانيا.

وأغلقت الشرطة الجسور من زيلاند إلى جزيرة فونين وسط البلاد وإلى السويد المجاورة، وتسبب إغلاق المعابر الرئيسية في تشكل طوابير طويلة عند مقدمات الجسور، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

ولا يزال مطار كوبنهاغن مفتوحا أمام المسافرين، وفق موقعه على الإنترنت. ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن بشأن العملية الأمنية الخاصة بالشرطة.