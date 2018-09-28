وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال نتانياهو وهو يلوح بصور خارجية لمبنى قال إنه يظهر مدخل الموقع: "ما تخفيه إيران ستعثر عليه إسرائيل".

وتحدى نتانياهو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يرسل مفتشين "فورا لتفتيش هذا الموقع قبل أن يفرغه الإيرانيون".

وأضاف: "لقد وعدتم بأن يتمكن المفتشون إلى أي مكان في أي وقت (..) لماذا لا يتوجهون إلى هذا الموقع على الفور؟"

وتابع أن الإيرانيين بدأوا بإخلاء محتويات الموقع الذي يمكن أن يحوي "300 طن من المواد المرتبطة بالنووي (...) في الشهر الماضي فقط ، وقاموا بسحب 15 كيلوغرام من المواد المشعة".

وقال إن هذا الموقع السري أثبت مرة أخرى أن الاتفاق حول النووي الإيراني عام 2015، كانت ركيزته "الكذب".

وأكد أن قادة إيران "لم يتخلوا عن هدفهم بتطوير أسلحة نووية"، وتوعد في الوقت ذاته بأن ذلك "لن يحدث".



ورحب نتانياهو مرة أخرى بانسحاب واشنطن من الاتفاق حول النووي الإيراني، وانتقد الأوروبيين بشدة لاستمرارهم في الدفاع عنه.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي طهران بأنها طلبت من من حزب الله تجهيز نفسه بصواريخ دقيقة تستهدف إسرائيل.

وقال في هذا الصدد "في لبنان، أمرت إيران حزب الله ببناء مواقع سرية لتحويل الصواريخ غير المطورة إلى أخرى موجهة، وهي صواريخ يمكن أن تضرب العمق الإسرائيلي بدقة لا تتجاوز الابتعاد عن الهدف عشرة أمتار".

وأضاف أن 3 من هذه المواقع أقيمت قرب مطار بيروت الدولي واتهم حزب الله بـ"تعمد استخدام السكان الأبرياء كدروع بشرية".