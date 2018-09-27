ويظهر في اللوحة الإعلانية ثلاثة جنود من المفترض أنهم إيراينون، ولكنها كانت في واقع الأمر صورة لجنود إسرائليين ويحلمون رشاشات من فئة "إم 16" الأميركية والتي لا تستخدم في القوات المسلحة الإيرانية.

وخلال الاحتفال بذكرى الحرب الإيرانية العراقية، لاحظ بعض سكان مدينة شيراز ذلك "الخطأ الفادح" في اللوحة التي أقيمت في ميدان نامازي الرئيسي في المدينة، وكتب عليها أبيات للشاعر الفارسي علي معلم الدمغاني يشيد فيها بـ"الشهداء" الذي سقطوا في الحروب.

وقد أثارت تلك الواقعة ردود فعل ساخرة ومستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم التقط صورا مع اللوحة بطريقة ساخرة للتأكيد حسب رأيهم على مدى الإهمال الذي قاد إلى مثل هذه "الفعلة النكراء".