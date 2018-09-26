وأظهرت لقطات مرعبة إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز "أونيكس" من طراز "أونيكس"، من زورق باستيون في جزيرة كوتلني قبالة الساحل الشمالي لسيبيريا.

وشملت المناورات العسكرية هجومًا على سفن العدو المفترضة في القطب الشمالي. وقالت قناة زيفيزدا التليفزيونية الروسية التابعة لوزارة الدفاع إن الاختبار أنجز بنجاح.

ويُظهر مقطع منفصل اختبارًا لصاروخ مضاد للسفن من طراز KH-35U، حيث أطلق من طائرة سو -34 طويلة المدى.

ويمكن تجهيز مجمع وان باستيون بما يصل إلى 36 صاروخ كروز أونيكس لحماية 375 ميلاً من شاطئ البحر.

وتم إجراء التدريب في كوتنلي القطبية الشمالية، وهي جزء من سلسلة جزر نوفوسيبريسك الواقعة بين بحر لابتيف وبحار شرق سيبيريا.

وقبل إطلاق النار، قال المتحدث باسم الأسطول الشمالي الروسي فاديم سيرغي: "سيتم إطلاق صواريخ على هدف بعيد يحاكي مجموعة من السفن السطحية للعدو الوهمي".

وأظهر مقطع آخر مقاتلة سو-34 تطلق صواريخ موجهة مضادة للسفن. وذكرت مصادر عسكرية أن صاروخا واحدا يكفي لتدمير سفينة حربية حديثة.

يمكن إطلاق الصاروخ من السطح ، كجزء من أنظمة الدفاع الساحلية أو من الجو.ويبلغ طول الصاروخ 135 ميلا، وقد تم تزويد الوحدات العسكرية به منذ عام 2014.

ومن المخطط تزويد جميع الطائرات الحديثة من الطيران التكتيكي بهذه الصواريخ.