وقالت شركة "إنتركيور" في بيان لها إن باراك، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في أوائل عام 2000، باراك سيقود استراتيجيتها للنمو العالمي وأن "مكانته" ستكون مفيدة لتطور الشركة، التي تعتزم تغيير اسمها إلى شركة "كاندوك فارما".

يشار إلى أن باراك، الذي تقلد منصب وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا، ظل يحظى بجماهيرية منذ أن ترك السياسة، وكثيرا ما ينتقد سياسات الحكومة، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

يأتي هذا في وقت تسعى فيه إسرائيل، التي سمحت باستخدام الماريغوانا طبيا منذ مدة طويلة وتدرس السماح للصناعة بالتصدير، إلى وضع نفسها رائدة عالمية في مجال الماريغوانا الطبية.