وتضمنت خطة ماكدونيل التي كشف عنها في مؤتمر الاتحاد التجاري، إنشاء الشركات التي يزيد تعداد موظفيها عن 250، لـ"صندوق ملكية شامل".

ونقلت "سكاي نيوز" عن ماكدونيل قوله: "يتوجب على الشركات التي تجني أرباحا وتحقق ثروات من وراء العمال مشاركة ملكيتها معهم، وكذلك الأمر بالنسبة للعائدات".

وأضاف: "هناك أدلة تظهر أن مشاركة ملكية الشركات مع العمال يزيد من إنتاجيتهم. سنعمل على سنّ تشريعات تجبر الشركات الكبيرة على تحويل الأسهم إلى صندوق الملكية الشامل، حيث سيتم الاحتفاظ بها، وإدارتها بشكل جماعي من قبل العمال".

وأوضح ماكدونيل أن العمال المساهمين سيتمتعون بذات حقوق المساهمين الآخرين، وستوزع الأرباح على العمال مباشرة من الصندوق، وسيحصلون على ما يصل إلى 500 جنيه إسترليني سنويا.

وردا على خطة ماكدونيل، قالت السكرتيرة الأولى في وزارة الخزانة البريطانية، ليز تروس: "يمثل الاقتراح شكلا من أشكال زيادة الضرائب لأعلى مستوى، كما سيصعّب ذلك على الشركات دفع رواتب مجزية للموظفين".