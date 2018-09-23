ويزيد ذلك الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعثرت خطتها للخروج من التكتل.

وقال كوربين لبرنامج "أندرو مار شو" في تلفزيون "بي بي سي"، إنه سيستمع إلى أي نقاش عن تصويت ثان محتمل على عضوية بريطانيا، لكنه يفضل إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت ماي في التوصل إلى اتفاق من الممكن أن يدعمه حزب العمال في البرلمان.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس من العام المقبل.

وبعد أسابيع من إدلاء الطرفين بتصريحات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خروج وشراكة تجارية مستقبلية، احتدت النبرة في سالزبرغ بالنمسا الخميس، عندما تقدم زعماء الاتحاد الأوروبي واحدا تلو الآخر لانتقاد خطة ماي.

وفي نفس البرنامج كرر وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية دومينيك راب، الأحد، ما تعهدت به ماي من التزام هدوء الأعصاب خلال المحادثات والضغط على الاتحاد للوصول معه إلى اقتراح بديل لخطتها المسماة "تشيكرز"، في إشارة إلى مقر إقامتها الريفي الذي توصلت فيه إلى خطة الخروج مع كبار أعضاء حكومتها.

واستبعد راب مجددا إجراء أي انتخابات هذا العام، واصفا الاقتراح بأنه "لا قيمة له".