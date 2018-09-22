وقتل 8 أطفال، بينهم 4 من عائلة واحدة، في الحادث الأليم، الذي وقع يوم الجمعة، شمال غربي أفغانستان.

وأصيب 6 آخرون في الحادث الذي أدى أيضا إلى بتر أعضاء اثنين منهم نقلا إلى المستشفى في حالة حرجة في ولاية فرياب.

وتتراوح أعمار الأطفال ما بين 5 و12 عاما. وقال شكر الله عم 4 من الأطفال القتلى لـ"فرانس برس": "عثروا على قذيفة غير منفجرة وحملوها إلى قرب منزلنا. كانوا يجهلون ما هي ويحاولون فتحها حين انفجرت فجأة".

وقال محمد علم قريب الأطفال المذكورين من المستشفى الذي نقل إليه الجرحى إنه سمع "انفجارا كبيرا" ثم "عثر على الأطفال مضرجين بالدماء".

وسارعت السلطات إلى تحميل حركة طالبان المسؤولية بعدما استولت الأسبوع الفائت على القرية التي حصلت فيها المأساة، مشيرة إلى أن الانفجار نجم عن لغم وليس قذيفة هاون.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، عبد الكريم يوريشان، أن المتمردين دسوا لغما قرب حاجزا لقوات الأمن الافغانية، مضيفا: "بعد ظهر الجمعة، كان الأطفال يمرون بالمنطقة حين انفجر بهم اللغم".

وأراضي أفغانستان تضيق بالأجسام غير المنفجرة بعد 4 عقود من الحرب التي شهدتها البلاد.

وتظهر إحصاءات الأمم المتحدة مقتل واصابة نحو 3200 طفل في أفغانستان خلال 2017، 545 منهم جراء قنابل محلية الصنع، وأسفرت الذخائر غير المنفجرة عن مقتل 142 طفلا واصابة 376 خلال الفترة نفسها.