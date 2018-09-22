وأعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات للمرة الأولى على كيان أجنبي بسبب شرائه أسلحة روسية، مستهدفة وحدة في الجيش الصيني اشترت مقاتلات وصواريخ أرض جو روسية، وأعربت الصين، الجمعة، عن "استنكارها" .

وردا على ذلك، استدعى مساعد وزير الخارجية الصيني، زهنغ زيغوانغ، السفير الأميركي، تيري برانستاد، كما أوضحت صحيفة الشعب على موقعها الإلكتروني.

وفرضت واشنطن عقوبات مالية محددة الأهداف على وحدة أساسية في وزارة الدفاع الصينية "دائرة تطوير المعدات" ومديرها لي شيانغفو بسبب شراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي (سو-35) في نهاية 2017 والتجهيزات المرتبطة بنظام الدفاع المضاد للطيران الروسي (إس-400) في مطلع 2018.

وكانت بكين دعت، الجمعة، الولايات المتحدة إلى سحبها، وإلا فإنه سيكون عليها "تحمل العواقب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، الجمعة، إن "الخطوة الأميركية انتهكت بشكل خطير المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وألحقت أضرارا جسيمة بالعلاقات بين البلدين والجيشين".

في الوقت نفسه، اتهمت موسكو واشنطن بتهديد "الاستقرار العالمي".

ويأتي هذا التوتر الصيني- الأميركي، فيما يخوض الطرفان من جانب آخر حربا تجارية ويتبادلان فرض رسوم جمركية.