وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الهجوم، الذي وقع في مدينة الأحواز مركز إقليم يحمل الاسم نفسه، أسفر عن سقوط 24 قتيلا معظمهم من الحرس الثوري، فضلا عن إصابة نحو 60 آخرين.

وكان تلفزيون إيراني ينقل على الهواء مباشرة تفاصيل العرض العسكري السنوي، الذي يأتي بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وكانت الكاميرات الموجودة على الأرض وتلك المثبتة في طائرة صغيرة من دون طيار تنشر لقطات حية للعرض.

وسارت الأمور كالمعتاد، حتى بدأت تدوي في خلف العرض زخات رصاص، ورصدت الكاميرات عددا من الجمهور، بينهم مصورون وعسكريون، وهم يلتفتون إلى الخلف، حيث مكان إطلاق النار المتوقع.

وبعد لحظات قليلة ارتفعت حدة إطلاق النار بشكل كبير، ودبت الفوضى في المكان، وفر العسكريون والجمهور على حد سواء، فيما سارع التلفزيون إلى قطع البث عن الحفل.

وعرض التلفزيون الحكومي صورا لما بعد الحادث مباشرة، وتظهر مسعفين يساعدون شخصا يرتدي ملابس عسكرية يتمدد على الأرض، كما أظهرت أفراد أمن يصرخون أمام منصة مشاهدة العرض العسكري.

وأظهر مقطع مسجل بثه الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي جنودا مصدومين في موقع الهجوم، وتساءل أحدهم "من أين جاؤوا؟"، ورد آخر "من خلفنا".

وذكر مراسل التلفزيون الحكومي أن اطلاق النار جاء من حديقة وراء المنصة، فيما قالت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية القريبة من الحرس إن مسلحين اثنين كانا يرتديان زيا مموها على دراجة نارية نفذا الهجوم الذي استمر حوالي 10 دقائق.

وذكر محافظ خوزستان (منطقة الأحواز)، غلام شريعي، أن المهاجمين كانوا يتنكرون بزي قوات الحرس الثوري الإيراني، وفق الوكالة الرسمية.

وذكرت تقارير أن الهدوء عاد إلى المنطقة بعد مضي نصف ساعة على إطلاق الرصاص، مشيرة إلى أن الهجوم بدأ في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي .

وقالت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، إنه حدث إطلاق نار أيضا بعد الهجوم أثناء ملاحقة بعض المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار، فيما ذكرت وكالة أنباء "الطلبة" أن 4 مسلحين شاركوا في الهجوم قتل اثنان منهما، واعتقل الآخران.