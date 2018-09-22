وأكد روحاني في كلمة تلفزيونية مباشرة أن إيران ستعزز قدراتها الدفاعية ولن تتخلى عن أسلحتها الدفاعية بما في ذلك صواريخها التي تثير غضب الأميركيين.

واعتبر روحاني أن أميركا ستواجه نفس مصير صدام حسين في الحرب الإيرانية العراقية التي دارت فيما بين عامي 1980 و1988، وقال "نفس الشيء سيحدث لترامب."

وتمارس إدارة ترامب استراتيجية حازمة تجاه إيران بسبب سياساتها التي تثير الفوضى في بلدان المنطقة بالاعتماد على دعم ميليشيات وأذرع إرهابية.

وكان ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته القوى الكبرى مع طهران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على النظام الإيراني.

تحذير أميركي

وكشف وزير الخارجية الأميركي، مارك بومبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها ستتحرك "فورا" ضدها بشكل مباشر إذا تعرضت مصالحها لأي هجوم، حتى لو كان عبر وكلائها في الشرق الأوسط.

وأشار بومبيو إلى أن إيران "تواجه العالم كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم منذ فترة طويلة. لديهم ميليشيات مسلّحة، حزب الله اللبناني ، ميليشيات في العراق، ويقومون بتسليح الحوثيين في اليمن".

وأضاف أنه إذا كانت إيران "مسؤولة عن تسليح وتدريب هذه الميليشيات، فسوف نذهب إلى المصدر".

وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيلقى بومبيو خطابا هاما حول إيران كجزء من الجهود الأميركية لحشد الدعم الدولي لمواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وومن المقرر أن يترأس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جلسة في مجلس الأمن، قال في تغريدة له، الجمعة، إنها ستركز على إيران.