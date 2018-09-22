وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تكشف النقاب عنها، أن الوزراء سيطالبون بخطة بديلة لاقتراحها، المعروف باسم "خطة تشيكرز"، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين.

وذكرت تليغراف أن هناك "تكهنات" بأن وزيرة العمل والمعاشات إيستر مكفي قد تنسحب من اجتماع الاثنين إذا لم يطرح اقتراح جديد، في حين تشير توقعات أيضا إلى احتمال أن تقدم وزيرة التنمية الدولية بيني موردونت استقالتها على الرغم من أن الصحيفة قالت إن أصدقاء لها نفوا أنها ستستقيل.

وأشارت تليغراف إلى أن وزير الداخلية ساجد جاويد يؤيد التوصل لاتفاق ييسر على بريطانيا التوقيع على اتفاقيات تجارية، لكن من غير المحتمل أن يستقيل.

وهاجم زعماء الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الخطة في سالزبورغ، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مما دفع ماي إلى تحدي زعماء الاتحاد بطرح خطط بديلة.

ورحب الأعضاء المؤيدون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي داخل حزب ماي، الجمعة، بموقفها المتحدي، لكن اقتراح تشيكرز الذي طرحته يواجه انتقادات داخلية كثيرة أيضا.