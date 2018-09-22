كان ترامب نشر صورا له ولدودا في تغريدات عبر تويتر الثلاثاء، بما فيها صورة لهما خلال التوقيع على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي تظهر ترامب جالسا على مكتبه ودودا واقفا.

وكان الزعيمان ينظران إلى الكاميرا، وبدا ترامب بنظرة صارمة فيما بدا دودا مبتسما.

اتهم المنتقدون الرئيس البولندي المحافظ بالسماح لنفسه ولبولندا بالخضوع لإهانة أو حتى لإذلال.

وأعاد البعض نشر الصورة مع أخرى تجمع الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سويا على طاولة خلال التوقيع على مذكرة تفاهم في يونيو / حزيران الماضي.

وكانت الرسالة مفادها "حتى الديكتاتور يحظى بمعاملة أفضل مما حظي بها رئيس بولندا، أحد أهم الحلفاء الموالين لواشنطن".

ورد دودا الخميس بصورة تظهره وترامب واقفين سويا حاملين الاتفاقية التي تم التوقيع عليها.

وقال دودا في تعليق على الصورة "السخرية والانتقاد الصادر عن وسائل إعلام يسارية وبعض الساسة والمعلقين، أصحاب وجهات النظر المعروفة، يظهران نجاح زيارة واشنطن".

وجادل دودا بأن المنتقدين لم يكونوا ليعلقوا لولا نجاح الزيارة، مضيفا وبسخرية "شكرا لكم على كلمات التقدير".