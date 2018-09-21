وقالت ماي، في بيان من مقر الحكومة في داوننغ ستريت: "ليس مقبولا أن يتم ببساطة رفض مقترح الطرف الآخر من دون شرح مفصل ومقترحات مقابلة. نحتاج الآن لأن نسمع من الاتحاد الأوروبي ما هي المسائل الحقيقية وما هو البديل الذي يقترحونه حتى نتمكن من مناقشتها".

وأضافت: "حتى نحصل على ذلك، لا يمكننا تحقيق تقدم".

ورفض القادة الأوروبيون مقترحات ماي خلال قمة في سالزبورغ، الخميس، بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية البريطانية مع الاتحاد الأوروبي على أساس التبادل الحر للبضائع فقط.

ويشترط الاتحاد الأوروبي عقد قمة خاصة مقترحة في منتصف نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بتحقيق تقدم فعلي خلال اجتماع في أكتوبر.

وقالت ماي، الجمعة، إن بريطانيا ستعد خطة بديلة حول مسألة الحدود الأيرلندية الشائكة "تحفظ كرامة المملكة المتحدة".

وأضافت: "في هذه الأثناء علينا وسنواصل العمل على إعداد أنفسنا (لاحتمال) عدم التوصل إلى اتفاق".