وذكرت السلطات في مقاطعة إمسلاند، الجمعة، أنها تفكر في طلب إجلاء حوالي ألف شخص من قريتين قرب بلدة مبن القريبة من الحدود مع هولندا.

ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، الذي شب في منطقة يستخدمها الجيش الألماني في التدريبات.

وانتشر الدخان لمسافة أكثر من 100 كيلومتر، وأمكن رؤيته عبر صور أقمار صناعية، ومع إعلان وقوع "كارثة"، يمكن للسلطات المحلية أن تطلب قوات من خارج المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، جينس فلوسدورف، إن الوضع "خطير للغاية"، واعتذر عن أي أخطاء ارتكبت.

وأضاف أن وزيرة الدفاع، أورسولا فون دير ليان، تعتزم زيارة الموقع، السبت، للوقوف على حجم الكارثة مع المسؤولين.