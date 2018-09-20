وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها أضافت 33 من الأفراد والكيانات في روسيا إلى قائمة العقوبات، لمعاقبة الحكومة الروسية على ما وصفته بـ "أنشطتها الخبيثة".



وأكدت الوزارة، أن 33 فردا وكيانا أدرجوا ضمن القائمة السوداء، لكونهم جزء من الجيش الروسي أو أجهزة الاستخبارات الروسية أو يعملون لصالحها، وفق ما نقلت فرانس برس.



كما فرضت أميركا، الخميس، عقوبات على هيئة عسكرية صينية، لشرائها مقاتلات من طراز "سوخوي" روسية الصنع، ومنظومة الدفاع "إس 400".



وأعلنت واشنطن أن شراء إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية للأسلحة الروسية ينتهك العقوبات الأميركية على روسيا.





