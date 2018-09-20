ووفقا للمصدر الذي لم يكشف عن اسمه، فقد أرسلت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وأخرى لتزويدها بالوقود، من مطار يقع قرب نيوكاسل قبل الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.



ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، فقد قامت فرنسا أيضا بإرسال مقاتلة وطائرة تزويد وقود لذات الوجهة.



وأظهرت صورة خاصة بموقع "إيرلايف"، المتخصص بعرض الطائرات في الأجواء حول العالم، الطائرات الأربع وهي تحلق فوق بحر الشمال.



ورفض سلاح الجو الملكي البريطاني التعليق على هذه العملية العسكرية.



وشهد الشهر الماضي، اعتراض مقاتلتين بريطانيتين انطلقتا من شرقي رومانيا إلى البحر الأسود، طائرتين روسيتين يعتقد أنهما كانتا من طراز "سو-30".



وأشار بيان لسلاح الجو الملكي البريطاني وقتها إلى أن إرسال المقاتلات البريطانية جاء لردع العدوان الروسي، ولطمأنة الرومانيين بالتزام المملكة المتحدة باستراتيجية الدفاع الجماعي.