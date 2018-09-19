وشددت الخارجية الروسية على أن مثل هذه الاتهامات "لا تدعمها أي أدلة".

وكانت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد اتهمت روسيا، الاثنين، "بالخداع" في عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن واشنطن تملك دليلا على "انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق".

وتأتي تلك الاتهامات لتعكس مخاوف الولايات المتحدة المستمرة من تطوير بيونغ يانغ لقدراتها النووية، رغم اللقاء التاريخي الذي جمع قبل أشهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتخضع كوريا الشمالية إلى عقوبات اقتصادية صارمة يفرضها عليها الغرب، بسبب برنامجهيا الصاروخي والنووي المثيرين للجدل.