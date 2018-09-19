وأوضح وزير الخزانة البريطاني ميل سترايد: "أولئك الذين على يمين الحزب، الجناح المؤيد للخروج، سوف يستبد بهم القلق إذا لم تنجح هذه الخطة. قد نجد أنفسنا في وضع يستدعي إجراء استفتاء ثان، ويمكن أن ينتهي بنا المطاف إلى عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي بالمرة"، وفق ما نقلت رويترز.

ودعا رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن صادق خان، الأحد، لإجراء استفتاء جديد بشأن قرار عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

وقال صادق خان، إنه يتعين على الشعب البريطاني أن يقول كلمته فيما يتعلق بنتائج مفاوضات خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خيار إجراء استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد.



