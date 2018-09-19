وقال سايهان، العضو السابق بالمجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في تغريدته: "تلك العقلية التي تزهق روحا مقابل شاه، وتتصالح لاحقا مقابل 500 خروف تسمى عقلية كردية!"، وفقا لما ذكرت صحيفة "زمان" على موقعها باللغة العربية.



وعقب تغريدته التي اعتُبرت مسيئة للأكراد، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سايهان أصبح "عنصريا"، في حين رأى متابعون آخرون أنه ربما قصد الحديث عن "رجولة الأكراد".



وتأتي هذه التغريدة في الوقت الذي يشتكي الساسة الأكراد في تركيا من ضغوط سياسية كبيرة من قبل النظام الحاكم في الفترة الأخيرة.



واعتقلت السلطات التركية قبل نحو عامين رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، بتهمة دعم الإرهاب.