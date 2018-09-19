وانهار السقف في الطابق السادس من فندق ريتز الواقع وسط مدريد، بعيد الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، لتسقط السقالات الداخلية بارتفاع خمسة طوابق جنبا إلى جنب مع العمال، وفقا لمسؤول من خدمات الطوارئ.

وعولج معظم العمال من إصابات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة ، بينهم اثنان بالمستشفى في حالة حرجة، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وأنقذ رجال الإطفاء ثلاثة أشخاص وسط الأنقاض حيث أصيبوا إصابات متوسطة، ويحاولون انتشال جثة عامل آخر متوفى.

وأفاد المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته بأن شرطة مدريد ستحقق في سبب الانهيار، الذي وصفته خدمات الطوارئ في تغريدة لها بأنه "حادث عمل".