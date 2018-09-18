وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بيان: "واقعة أمس المؤسفة تذكرنا بضرورة إيجاد حلول دائمة وسلمية وسياسية للصراعات الكثيرة المتداخلة في المنطقة، ولخطر الأخطاء المأساوية في التقدير في الساحة السورية المزدحمة بالعمليات".

كما شدد على أن واقعة إسقاط الطائرة في البحر المتوسط قبالة السواحل السورية "تسلط الضوء على ضرورة إنهاء نقل إيران لأسلحة عبر سوريا"، واصفا إياها بالـ "مستفزة"، وتشكل خطرا على المنطقة.

واتهمت موسكو إسرائيل بالتسبب في الحادث، بعد أن وضع طيارو مقاتلات "اف 16" إسرائيلية الطائرة الروسية عمدا في مجال الخطر.

وأعلنت الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن موسكو استدعت السفير الإسرائيلي على خلفية الواقعة، بالتزامن من تصريحات روسية رسمية تؤكد أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على "تصرفات إسرائيل الاستفزازية".

وكانت صواريخ سورية أسقطت طائرة استطلاع روسية فوق البحر المتوسط في وقت مبكر من الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا على متنها، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت موسكو إن طائرتها حوصرت وسط تبادل إطلاق النار، فيما كانت طائرات مقاتلة إسرائيلية تهاجم أهدافا في شمال غربي سوريا.

وأعلن الجيش الروسي أن طائرة الاستطلاع من طراز "إل 20" تلقت الضربة على مسافة 35 كيلومترا قبالة الساحل، أثناء عودتها إلى قاعدتها العسكرية القريبة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في بيان: "الطيارون الإسرائيليون كانوا يستخدمون الطائرة الروسية كدرع ودفعوها إلى خط نار الدفاعات السورية".