وحصلت وكالة أسوشيتدبرس على رسالة كتبها أسانج موجهة للسفارة الروسية في لندن يقول فيها: "أنا جوليان أسانج، أخول بالكامل صديقي إسرائيل شامير لتسليم جوازي للحصول على تأشيرة".

وتم تسريب الرسالة، التي كتبها أسانج عام 2010، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني وسجلات دردشة وسجلات مالية ولقطات مسجلة سرا وغيرها من الوثائق.

وفي 30 نوفمبر 2010، أي في نفس اليوم الذي صدرت فيه الرسالة، أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إخطارا أحمرا للقبض على أسانج، مما منع نقله إلى روسيا.

وتثير علاقة أسانج مع روسيا اهتماما أميركيا على وجه التحديد، إذ يتهمه مكتب التحقيقات الفدرالي بنشر ملفات سرية تسلمها من الروس قبيل انتخابات 2016.

ويقول مكتب التحقيقات الفدرالية إن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية سلمت موقع ويكيليكس رسائل إلكترونية متبادلة بين رئيس حملة هيلاري كلينتون وشخصيات ديمقراطية قبل انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

كما تكشف الوثائق المسربة عن محاولات أسانج تجنب الاعتقال وتسليمه للسويد بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي والاغتصاب، مؤكدة أن تسليمه للسويد كان سيؤدي إلى وضعه بيد الأميركيين.