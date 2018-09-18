ونشر ترامب تغريدة قال فيها: "تحاول الصين بشكل واضح التأثير على الانتخابات وتغييرها بمهاجمة مزارعينا ومربي الماشية وعمال المصانع، بسبب ولائهم لي".

جاء ذلك بعد أن قالت الصين، الثلاثاء، إنها ستتخذ "تدابير مضادة" عقب إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة يبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل.



وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص هذه الرسوم.



ومن جانبها، قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية تمثل "تصعيدا مؤسفا" لتوترات التجارة العالمية، و"أسلوبا خاطئا" لإرغام الصين على تبني إصلاحات.



وتحدثت المفوضة الأوروبية سيسيليا مالمستروم في مؤتمر صحفي قائلة: "الحروب التجارية ليست أمرا جيدا، وليس من السهل الفوز فيها، وهذا التصعيد مؤسف بالطبع"، بحسب ما نقلت رويترز.



واستمر الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل منافسيه الثلاثاء، بينما ارتفعت العملات عالية المخاطر بعد أن صعد ترامب حربه التجارية ضد بكين، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى 94.607 في التعاملات الآسيوية المبكرة، ثم تخلى عن مكاسبه ليتحول إلى الانخفاض.



واستقر المؤشر عند 94.57 بعدما هبط إلى 94.35، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية يوليو.